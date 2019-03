Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Audi Q7 et Q8

Le créneau des VUS intermédiaires de luxe est rempli de modèles performants, cossus et jolis, au point où il est difficile pour le consommateur de prendre une décision d’achat éclairée. Le Guide de l’auto facilite la tâche avec ses Meilleurs achats dans ce segment de marché, ainsi que dans toutes les catégories de voitures et de camions.

Cette année, c’est les Audi Q7 et Audi Q8 qui remportent ex aequo la palme des Meilleurs achats parmi les VUS intermédiaires de luxe. Le Q7 brille par sa qualité d’assemblage sublime, la finition impressionnante de son habitacle et son comportement routier dynamique. Une quatre cylindres turbo de 2,0 litres fait office de choix écoénergétique, alors que le V6 suralimenté de 3,0 litres – avec 333 chevaux – permet des performances intéressantes et une capacité de remorquage maximale de 3 493 kg (7 690 lb).

Photo: audi

L’Audi Q8 s’est ajouté à la gamme du constructeur pour le millésime 2019, et s’il partage certains composants mécaniques avec le Q7, il se démarque avec son design résolument plus sport, son habitacle chic et moderne ainsi que ses technologies de pointe.

Photo: Tobias Sagmeister

Le Q7 se détaille à partir de 66 300 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que le Q8 est disponible à partir de 81 200 $.

En deuxième place dans le segment, on retrouve le Porsche Cayenne (PDSF à partir de 75 500 $) qui en met plein la vue avec ses puissantes motorisations développant de 335 à 541 chevaux et sa tenue de route de voiture sport. Une version hybride rechargeable est également disponible, procurant une autonomie maximale estimée à 44 km en conduite 100% électrique. On exclut ici le nouveau Porsche Cayenne Coupé qui vient à peine d’être dévoilé.

Photo: Porsche AG

Le Volvo XC90 (PDSF à partir de 59 750 $) prend le troisième rang grâce à son design élégant et épuré, le confort exceptionnel de son habitacle et de sa conduite ainsi que la puissance et l’efficacité de ses motorisations. Notamment, la T8 Twin Engine hybride rechargeable procurant 400 chevaux et une autonomie électrique maximale de 27 km.