Face à face : payez deux Hyundai Kona à essence pour le prix d’un électrique!

Le Hyundai Kona électrique est arrivé au pays et il est déjà fortement demandé. Lorsqu’équipé d’un moteur électrique, le Kona 2019 est muni d’une batterie de 64 kWh qui lui confère une impressionnante autonomie de 415 kilomètres, un avantage monumental sur ses concurrents! Le seul inconvénient? Son prix s’élevant à près de 52 000 $ pour la version tout équipée. Même avec un rabais gouvernemental, on ne peut pas dire que ce véhicule est accessible à toutes les bourses…

Tout au long de cette capsule, les journalistes automobiles Antoine Joubert et William Clavey relèvent les aspects positifs et négatifs du Hyundai Kona électrique 2019. Même si on le positionne dans la catégorie des véhicules utilitaires sport compacts, on ne peut dire du Kona qu’il est spacieux. En revanche, il offre une autonomie suffisante pour convaincre les consommateurs. Et vous, qu’en dites-vous?