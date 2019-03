Salut Bonjour : parlons des fourgonnettes, ces incomprises!

Toyota Sienna 2018: Toyota joue de prudence

Chez Toyota, on préfère l’évolution de ses modèles à la révolution. La nouvelle mouture de la Sienna en est un parfait exemple. Au lieu de tout transformer, on a choisi de rafraîchir la silhouette, d’étoffer les systèmes de sécurité et de réviser l’équipement. On a par ailleurs conservé le même …