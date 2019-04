Chevrolet Camaro SS 2015, Ford Mustang GT 2015 ou Dodge Challenger SRT 2015?

J'aimerais m'acheter une voiture sport de type muscle car (j'adore le ronronnement d'un V8) pour mes balades du dimanche. Quel serait selon vous le meilleur achat entre une Camaro SS 2015, une Ford Mustang GT et une Dodge Challenger SRT8 2015? J’ai un budget d'environ 40 000 $. Et finalement, j’aimerais savoir pourquoi Dodge ne fait pas de Challenger décapotable. Merci beaucoup!

Bonjour Robert,

Nous ignorons pourquoi Dodge n'offre toujours pas une déclinaison décapotable pour la Challenger. Notre hypothèse est que sa plate-forme est très vieille, datant en fait des années 90, une architecture venant tout droit de chez Mercedes-Benz. Il faut également considérer qu'un toit rétractable nécessite plusieurs renforcements au niveau du châssis du véhicule, et l'auto doit être soumise à des épreuves de collision avant d'être commercialisée. FCA n'a tout simplement pas les ressources financières à l'heure actuelle pour investir dans un véhicule aussi niché.

Sachez toutefois que la Challenger est la seule véritable muscle car restante, car la Mustang et la Camaro ont évolué en de véritables voitures sport. La Camaro est la plus athlétique du trio, disposant d'une tenue de route dans la même veine que certaines voitures exotiques. Mais la visibilité de son habitacle est presque nulle, sa banquette arrière est carrément inutilisable et son coffre est étriqué. De ce côté, la Mustang est mieux outillée pour la vie de tous les jours. Elle est à notre avis plus attrayante, et sa valeur de revente est nettement supérieure.

Pour ce qui est du confort de l'habitacle et de la souplesse de la suspension en conduite urbaine, la Challenger demeure le meilleur choix. C'est un coupé sport étonnamment confortable et spacieux. La Mustang est celle qui marie le mieux les performances et le confort journalier, tandis que la Camaro est de loin la plus extrême du trio, mettant l'accent sur la conduite engagée et la dynamique de conduite. C'est une voiture parfaite pour quelqu'un qui désire apporter son bolide sur les circuits de course la fin de semaine.

Pour les balades du dimanche, notre choix s'arrêterait soit à la Dodge Challenger, soit à la Ford Mustang.

