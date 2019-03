Cadillac CT5 2020 : une nouvelle berline s'en vient chez Cadillac

Cadillac ne laisse pas tomber le morceau avec les berlines.

Bien que le constructeur concentre désormais ses efforts sur la commercialisation de VUS, la division luxueuse de General Motors présente, en marge du Salon de New York, une toute nouvelle berline. Voici la CT5 2020.

La stratégie d’Acura

Étant donné que les Cadillac CTS et ATS ne semblent pas attirer l’attention des acheteurs de berlines BMW, Audi et Mercedes-Benz, Cadillac prend une chance avec une différente stratégie, celle de proposer une berline aux proportions se situant entre celles d’une compacte et celle d’une intermédiaire, à un prix plus alléchant que ses rivales.

La stratégie rappelle drôlement celle d’Acura, qui a utilisé une recette très similaire lors du développement de la TLX.

La CT5 arbore le tout nouveau design de Cadillac qu’on a d’abord vu avec les VUS XT4 et XT6. Des détails esthétiques comme une toute nouvelle calandre, des feux arrière redessinés et des phares désormais horizontaux aideront, selon Cadillac, à solidifier l’identité de la marque.

Photo: Cadillac

Côté technique, la CT5 reposera sur une version révisée de la plateforme Alpha, celle qui supporte également la Chevrolet Camaro et les CTS et ATS actuelles. Deux moteurs seront offerts, soit un quatre cylindres turbo de 2,0 litres et un V6 biturbo de 3,0 litres. Au moment d’écrire ces lignes, Cadillac ne se prononce pas au sujet de la puissance ni du couple de ces moteurs, mais à l’heure actuelle, ils développent 237 chevaux et 404 chevaux sous le capot de la CT6.

Une configuration à roues motrices arrière viendra de série alors que’un rouage intégral sera offert en option. Ceci dit, il ne serait pas surprenant que les CT5 vendues au Canada soient équipées de la transmission intégrale de série. Rien n’a encore été dit au sujet des boîtes de vitesses offertes.

Photo: Cadillac

Bien que Cadillac ait déclaré plus tôt cette année que son avenir sera électrique, la CT5 ne propose pas, du moins pour le moment, de motorisation électrifiée.