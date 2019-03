Les 10 modèles les plus vendus au Québec en 2018

Les 10 coupés sport qu’on a perdus

Aujourd’hui, les VUS et les camionnettes dominent le parc automobile, mais il y a à peine deux décennies, le marché était bien différent. Très populaires lors des années 80 et 90, les coupés sport ont longtemps été synonymes de sportivité, de design et d’indépendance. Hélas, au début des années 2000, …