Les 10 coupés sport qu’on a perdus

Aujourd’hui, les VUS et les camionnettes dominent le parc automobile, mais il y a à peine deux décennies, le marché était bien différent.

Très populaires lors des années 80 et 90, les coupés sport ont longtemps été synonymes de sportivité, de design et d’indépendance. Hélas, au début des années 2000, les consommateurs ont commencé à se tourner vers des véhicules plus polyvalents, comme les voitures compactes à hayon, les berlines et, sans surprise, les VUS.

L’offre des voitures deux portes a tranquillement diminué. Aujourd’hui, seulement quelques constructeurs en offre toujours au sein de leur gamme. Rappelons-nous de cette catégorie de voiture presque éteinte avec dix coupés sport qu’on a perdus.