Cadillac emploiera de nouvelles appellations basées sur le couple

Comme vous le savez, Cadillac vit actuellement une transformation majeure.

Au cours de la dernière année, la marque a ajouté le multisegment compact XT4 et dévoilé le VUS intermédiaire XT6, qui s’insèrera entre le XT5 et l’Escalade. Du côté des voitures, les CTS, XTS et CT6 sont toutes en voie de disparaître et de nouvelles berlines appelées CT4 et CT5 viendront les remplacer.

D’ailleurs, Cadillac prévoit lancer un nouveau véhicule tous les six mois jusqu’en 2021 et elle s’affaire en ce moment à rapatrier le contenu et le personnel de son siège social de New York (la fameuse « Cadillac House » inaugurée en 2015) à Warren, au Michigan, afin de se rapprocher de son équipe de designers et d’ingénieurs.

Photo: General Motors of Canada Ltd

N’oublions pas non plus que General Motors a décidé de faire de Cadillac le fer de lance de l’ensemble de ses marques pour le développement et la commercialisation de véhicules électriques, qui devrait s’amorcer vers 2021-2022.

Un autre changement notable est prévu, rapporte le site Detroit Free Press. En commençant avec le Cadillac XT6 et les autres modèles 2020, la compagnie utilisera un nouveau système d’appellation en fonction du couple pour aider les consommateurs à mieux comprendre les différences de puissance au sein de la gamme.

Alors que les moteurs turbocompressés et les systèmes électrifiés se répandent de plus en plus, le couple est un meilleur indicateur de la puissance disponible que la simple mention de la cylindrée, affirme le président de Cadillac, Steve Carlisle, qui ajoute que les nouveaux écussons traduiront « l’équilibre entre performance et économie d’essence ».

Pour les Nord-Américains comme nous, l’adaptation sera un peu plus difficile. Voyez-vous, étant donné que Cadillac est une marque mondiale et que la majorité de la planète emploie le système métrique, le couple sera exprimé en newton-mètre (Nm) plutôt qu’en livres-pied (lb-pi), en arrondissant à la demi-centaine près. Dans le cas du XT6, son V6 de 3,6 litres génère 271 lb-pi de couple ou 367 Nm, ce qui signifie qu’il portera un écusson « 400 » sur le hayon.

Cadillac fera une exception pour ses bolides sport de la série V, mais il reste à voir si et comment leurs appellations seront modifiées.