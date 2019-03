Toyota 4Runner 2015 ou Honda Pilot 2017?

Quoi choisir entre un Toyota 4Runner 2015 de 31 000 km et un Honda Pilot 2017 de 40 000 km? J’ai besoin d’un véhicule à sept passagers.

Bonjour Jérôme,

En voilà une petite facile! Le 4Runner n’offre habituellement qu’un maximum de cinq places assises, mais il est vrai qu’une troisième banquette est toutefois disponible en option. De toute manière, le 4Runner est dans l’ensemble beaucoup moins adapté pour une utilisation familiale que le Pilot, plus contemporain et nettement plus spacieux. Le seul avantage du 4Runner, hormis sa durabilité légendaire, concerne ses aptitudes hors route. Or, même si vos besoins vont en ce sens, ça ne réglera pas votre besoin d’espace. Sachez en terminant que le Pilot peut avoir selon la version jusqu’à huit places assises, et que les versions EX et EX-L équipées d’une boîte à six rapports et de jantes de 18 pouces (au lieu de 19 po pour la Touring) sont mieux adaptées pour la conduite hors des sentiers battus.