Devrais-je acheter un Range Rover Sport 2016?

Land Rover Range Rover Sport 2016: Le Rule Britannia en version 4x4

Malgré son prix substantiel, le Range Rover Sport est le plus populaire chez Land Rover. Même plus que le joli Evoque. Son rang a toutes les chances de se consolider avec l’apparition du SVR, le modèle le plus puissant et sportif qui n’ait jamais porté ce nom mythique, et la …