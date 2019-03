Voici à quelle date vous devriez changer vos pneus

À compter du 16 mars, les véhicules immatriculés au Québec n’ont plus l’obligation d’être chaussés de pneus d’hiver.

Toutefois, ce n’est pas parce que c’est légal que c’est forcément optimal. Et ce n’est pas une obligation non plus. CAA-Québec a donc tenté de trouver la date à laquelle il était réaliste de changer ses pneus.

Tout est d’abord question de température. À cet effet, l’organisme note que dès que la température atteint minimalement 7 °C, les pneus d’été retrouvent leur adhérence optimale. Au Québec, il n’est pas rare qu’il fasse plus froid que ça à la mi-mars.

CAA-Québec a donc pris le soin de contacter MétéoMédia afin de recenser la date moyenne où le mercure a grimpé jusqu’à 7 °C au cours des 75 dernières années.

Or, comme le climat n’est pas le même dans l’ensemble de la province, cette date moyenne varie d’une région à l’autre.

Montréal, Gatineau et Sherbrooke : à partir du 5 avril

: à partir du 5 avril Trois-Rivières : à partir du 10 avril

: à partir du 10 avril Québec, Saguenay et Val-d’Or : à partir du 15 avril

: à partir du 15 avril Rimouski et Gaspé : à partir du 20 avril

: à partir du 20 avril Sept-Îles : à partir du 1er mai

: à partir du 1er mai Kuujjuaq : à partir du 25 mai

Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini

Il est aussi important de se rappeler qu’il n’y a pas de panique à changer ses pneus dès le 16 mars. En effet, alors qu’il tombe en moyenne 36 cm de neige au mois de mars à Montréal, il en tombe en moyenne 46 à Québec. CAA-Québec en rajoute même en affirmant que le sud de la province reçoit une tempête, une année sur trois, au mois d’avril.

Bref, tant que l’hiver n’est pas terminé, il est toujours pertinent de conserver ses pneus d’hiver.