Sur la route : le nouveau Ram Heavy Duty 2019

La guerre des grosses camionnettes ouvrières est plus féroce que jamais avec l’arrivée des nouvelles éditions Super Duty chez Ford et HD chez Chevrolet, GMC et Ram. Les chiffres magiques? 1 000 lb-pi de couple et une capacité de remorquage de 35 100 lb pour le Ram HD! Impressionnant, n’est-ce pas?

Au cours de cette capsule Sur la route, le journaliste du Guide de l’auto William Clavey conduit et critique le Ram HD 2019 qu’il a récemment mis à l’essai dans la région de Las Vegas, au Nevada.

Cette nouvelle camionnette pleine grandeur du groupe FCA fera tourner bien des têtes sur les chantiers. Et vous, l’aimez-vous?