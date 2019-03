Chevrolet Corvette 2020 : essayons de faire le point

Comme vous le savez, une toute nouvelle Chevrolet Corvette de huitième génération (C8) s’en vient et le silence complet de General Motors alimente une foule de rumeurs et de questions. Dans le but de faire le point et de vous mettre au parfum, voici ce que le Guide de l’auto a trouvé.

À moins que le constructeur nous trompe en préparant une voiture différente, le prototype camouflé qui a été aperçu dans les derniers mois est bien celui de la toute première Corvette à moteur central.

Des photographes-espions de Carscoops ont saisi l’inscription « Stingray » au centre de l’habitacle, ce qui semble indiquer que ce nom sera conservé pour la déclinaison de base. Toutefois, GM a aussi enregistré d’autres noms comme Manta Ray, E-Ray et surtout Zora – en l’honneur du « Père de la Corvette », Zora Arkus-Duntov, qui avait d’ailleurs imaginé une Corvette à moteur central il y a plus de 60 ans. Les futurs propriétaires pourront choisir parmi plusieurs variantes, mais il reste à voir le sort réservé aux Grand Sport, Z06 et ZR1 actuelles.

Photo: Courtoisie

Selon GM Authority, la Corvette C8 possédera un V8 à double arbre à cames en tête – soit pour remplacer ou compléter le V8 LT1 à petit bloc – d’après des vidéos montrant la voiture sur le Nürburgring. De plus, des demandes de brevets ont été faites pour une boîte à double embrayage et une manuelle automatisée à embrayage électronique (la gamme compte actuellement une automatique conventionnelle à huit rapports et une manuelle à sept rapports).

Un groupe motopropulseur hybride de 1 000 chevaux a été mentionné et, puisque GM semble vouloir se tourner vers un avenir sans émissions, il ne faut pas exclure non plus une Corvette électrique.

Pour ce qui est du prix, le journaliste d’expérience et spécialiste de la Corvette, Don Sherman, a confié à GM Authority qu’il s’attend à ce que la C8 affiche une hausse modeste en version de base, une prédiction similaire à celle faite par l’ancien dirigeant de GM, Bob Lutz, l’automne dernier. Apparemment, certains concessionnaires Chevrolet acceptent déjà des dépôts de 1 000 $.

Photo: Courtoisie

Finalement, combien de temps devrons-nous attendre encore? Plusieurs sources avancent que la nouvelle Corvette à moteur central sera dévoilée non pas dans un salon automobile, mais plutôt lors d’un événement distinct cet été. Le tout pourrait se faire, par exemple, dans le cadre des festivités du 25e anniversaire du musée national de la Corvette. La production devrait s’amorcer en décembre pour l’année-modèle 2020 et les premiers exemplaires seraient livrés en février.

Voilà où les choses en sont, mais restez à l’affût d’une annonce officielle de la part de GM.