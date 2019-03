L'achat d'un Porsche Cayenne de 2006 à 2010 en vaut-il la peine?

J’ai un ami qui possède actuellement une Dodge Grand Caravan 2010 et qui souhaite peut-être la remplacer par un Porsche Cayenne des années 2006 à 2010. Bonne idée? Et si oui, que faut-il surveiller?

--------------------

Bonjour Magdeleine,

Ça prend les poches très profondes pour se procurer un tel véhicule âgé de dix ou douze ans. En fait, il serait peut-être même plus économique de se procurer un Cayenne V6 âgé de seulement trois ou quatre ans que d’opter pour un tel véhicule. Pourquoi? Parce que chaque fois qu’une composante brise, ça coûte le prix d’un voyage dans le Sud! Le compresseur de la suspension pneumatique par exemple, fragile sur ces modèles, peut coûter à lui seul plusieurs milliers de dollars. Pour remplacer un simple démarreur, il faut évaluer un minimum de 1 500 $, puisqu’il faut soulever le moteur pour effectuer la réparation.

Autrement dit, à moins que vous ne tombiez sur un modèle appartenant à un particulier, qui aurait été méticuleusement entretenu avec preuves ou factures à l’appui, vaut mieux se tenir loin. Bien sûr, il s’agit d’un véhicule robuste et intéressant à conduire, mais ce dernier s’accompagne de nombreux caprices, lesquels sont évidemment plus nombreux si le modèle est équipé d’un V8 ou d’un moteur turbocompressé.

Sachez également que la consommation du Cayenne de cette génération est épouvantablement élevée. En étant poli avec l’accélérateur, on roule à 14 litres aux 100 km avec le V6, et un peu plus avec le V8. Si vous avez le pied pesant, 17 ou 18 litres aux 100 km. Et bien sûr, avec essence super...

Alors, une bonne idée? Pas vraiment. C’est le genre de véhicule qui peut se transformer en véritable gouffre financier.