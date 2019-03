La RUF CTR Anniversary débarque à Genève et elle est complètement cinglée

GENÈVE (Suisse) – L’année dernière, l’équipementier spécialisé dans la personnalisation de voitures Porsche – mieux connu sous le nom RUF – dévoilait à Genève un véhicule concept inspiré des sublimes 911 d’autrefois.

Cette année, RUF nous présente enfin le véhicule de production, et il est complètement dément.

La première voiture signée RUF

Bien que RUF a longtemps collé son écusson sur ses bolides, le petit constructeur allemand n’a jusqu’à présent jamais conçue sa propre voiture de A à Z. Il se basait toujours sur un modèle Porsche existant (même la CTR3 faisait recours à des pièces Porsche), altérant de façon significative son design, ses composantes mécaniques et ses performances.

Photo: William Clavey

Pour souligner son 80ième anniversaire, RUF lance enfin sa propre création, entièrement conçue et assemblée par ses ingénieurs et designers. On la nomme la CTR Anniversary, et elle est de toute beauté.

Pour son design, on s’inspire de l’iconique RUF Yellow Bird de 1987, celle qui a déjà détenu le record de la voiture la plus rapide au monde et qu’on peut apercevoir sur YouTube à fond de train sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne.

Avec son bolide, RUF respecte donc les proportions d’une Porsche 911 de cette époque.

Mais contrairement aux Porsche du passé, la nouvelle RUF fait recours à une structure entièrement constituée de fibre de carbone, ne pesant que 2 646 lb (1 200 kg), et incorporant un habitacle moderne au look retro. Son moteur est, sans surprise, un six cylindres à plat, entièrement développé à l’interne chez RUF. Il est muni de deux turbocompresseurs, pour une puissance totale de 700 chevaux. Rien de moins.

Photo: William Clavey

Le 0-100 à km/h est déclaré par le constructeur à 3,5 secondes. Pas de boîte automatique ni de transmission intégrale pour ce bijou, mais une bonne vielle boîte manuelle à six rapports et un rouage à propulsion, sans oublier une suspension à double triangulation aux quatre roues de type « pushrod », semblable à ce qu'on retrouve sur une voiture de formule 1.

. Une véritable machine pour les adeptes de conduite!

Au moment d’écrire ces lignes, RUF ne dévoile pas de prix de vente officiel, car ses bolides se vendent en quantité limitée et sur commande seulement. Il suffit donc de communiquer avec le constructeur et de laisser un bon dépôt avant que votre CTR soit construite.

De notre bord, même si nous mourrons d’envie de la mettre à l’essai, le simple fait de s’être assis dans ses sièges de course fait amplement notre bonheur.