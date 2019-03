Voici la nouvelle Hyundai Sonata 2020

Hyundai présentera au prochain Salon de l’auto de New York la toute nouvelle Hyundai Sonata 2020, et histoire de nous mettre l’eau à la bouche avant sa première officielle, le constructeur vient de laisser filtrer quelques images nous permettant d’avoir un premier aperçu.

Côté style, le modèle s’inspire du concept Le Fil Rouge présenté au salon de Genève en 2018 et se démarque fortement de l’ancienne Sonata. Cette huitième génération sera la première à incarner le nouveau langage de style « Sensuous Sportiness » de Hyundai qui servira de base pour tous les nouveaux véhicules de la marque.

« La Sonata célèbre la silhouette innovante de type coupé », a déclaré Sang Yup Lee, vice-président et directeur du Hyundai Design Center. « Un porte-à-faux court, une ligne de toit en pente et un coffre bas créent une sensation d’équilibre. L’accent chromé caractéristique de Hyundai va désormais jusque dans le capot, ce qui produit une impression de longueur. Il dispose également d'un éclairage à DEL intégré. Ces caractéristiques donnent vie au design Sensuous Sportiness. »

Plus imposante

Ses dimensions sont aussi en hausse, 25 mm de plus en largeur alors que son empattement est majoré de 35 mm. Afin de rehausser son dynamisme, on a abaissé sa hauteur de 30 millimètres. C’est surtout l’espace à bord que l’on a voulu maximiser. L’habitacle est aussi transformé du tout au tout, alors que les designers se sont inspirés d’un avion de combat en guise de trame de fond. On veut non seulement moderniser l’habitacle, mais aussi hausser l’impression de luxe qu’offre la voiture porte-étendard de Hyundai. Deux écrans ont été jumelés ensemble au centre du tableau de bord et les fonctions tactiles permettent de contrôler un peu tout à bord. Seules les commandes du climatiseur demeurent séparées de l’ensemble. Pas de détails concernant les mécaniques, l’actuelle Sonata disposant de série d’un moteur quatre cylindres de 2,4 litres développant 180 chevaux ou, en option, d’un moteur turbocompressé de 2.0 litres développant 245 chevaux. Reste à voir si l’hybride sera de retour ou si on poussera l’audace à offrir une version 100% électrique.