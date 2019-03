Face à face : Ford Ranger 2019

Après huit ans d’absence sur le marché, Ford ressuscite son Ranger, une camionnette de format intermédiaire qui était autrefois offert en sol nord-américain. Nous voilà en 2019 et le Ranger nous revient avec une allure de petit F-150 à la fois robuste et luxueux. Quoiqu’il ait certains défauts – comme son prix –, le Ranger 2019 intègre plusieurs équipements de sécurité modernes et intéressants!

Tout au long de cette capsule, les journalistes automobiles Antoine Joubert et Germain Goyer relèvent les aspects positifs et négatifs du nouveau Ford Ranger 2019. Alors que Germain semble nostalgique et préfère l’ancienne version du Ranger, Antoine relève de nombreux points susceptibles d’intéresser les automobilistes d’aujourd’hui.