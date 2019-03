Le tout nouveau Mazda CX-30 2020 se pointe… et on le veut ici!

Mazda nous avait promis une nouveauté en première mondiale au Salon de l’auto de Genève 2019 pour élargir sa gamme de VUS. C’est donc le compact CX-30 qui entre en scène, encore une fois dans la fameuse teinte Rouge crystal, et devient le deuxième membre de la nouvelle génération de véhicules Mazda, après bien sûr la Mazda3 2019.

Décrit comme un modèle phare, le CX-30 (on ne pourra pas l’appeler CX-4) vient s’insérer entre le CX-3, parfois jugé trop restreint, et le populaire CX-5. Il présente la dernière évolution du langage stylistique KODO de Mazda. La silhouette du capot et de la partie arrière est particulièrement attrayante, tandis que les moulures prononcées autour des roues ajoutent un élément de robustesse. À l’intérieur, sans donner bien des détails, la compagnie promet un habitacle qui accueille quatre adultes en tout confort.

Les caractéristiques de performance chères à Mazda, comme l'accélération, les virages et le freinage, ont été considérablement améliorées, dit-on. Dans la majorité des cas, les acheteurs auront le choix entre un moteur SKYACTIV-G de 2,0 litres avec technologie de désactivation des cylindres et le nouveau SKYACTIV-X tant vanté qui réduit la consommation d’essence d’environ 25% grâce entre autres à un allumage par compression. Une boîte manuelle et une automatique à six rapports seront offertes, tout comme la transmission intégrale i-ACTIV et le contrôle vectoriel de force G.

Selon d’autres informations recueillies, le Mazda CX-30 sera disponible également avec un système de surveillance de la somnolence et de l’inattention du conducteur ainsi qu’un assistant qui facilite la conduite dans les bouchons de circulation.

Le Mazda CX-30 sera commercialisé dans différents marchés, à commencer par l’Europe cet été. Pour l’instant, le Canada n’a pas encore été confirmé, mais les chances sont bonnes de le voir débarquer chez nous plus tôt que tard. Naturellement, vous serez parmi les premiers à en être informés.