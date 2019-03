La Pininfarina Battista électrique se dévoile comme la voiture la plus puissante de l’histoire

Le Salon de l’auto de Genève 2019 a vraiment débuté en force avec la première mondiale de la Pininfarina Battista, une voiture sport extrême 100% électrique qui arrivera sur les routes l’an prochain. Bonne nouvelle : elle sera disponible au Canada aussi!

« La Battista incarne la pureté, la beauté et la rareté, ainsi qu’une vision du développement durable qui plait autant au cœur qu’à la raison, a déclaré le PDG de Pininfarina, Michael Perschke. Elle sera la voiture la plus puissante jamais conçue et elle vous fera tomber en amour avec les moteurs électriques. »

À quel point puissante? Le chiffre a de quoi laisser bouche bée : 1 900 chevaux. (À titre de comparaison, la Bugatti Chiron développe 1 479 chevaux.) Pininfarina mentionne également un couple d’environ 1 700 lb-pi et un sprint de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes. Vous avez bien lu. Par ailleurs, la batterie mise au point et adaptée par Rimac fournit une autonomie de 450 kilomètres.

Le tout est installé dans un châssis et une carrosserie en fibre de carbone, avec une suspension à double levier triangulaire, de superbes jantes de 21 pouces et des pneus Pirelli taillés sur mesure.

L’équipe d’ingénieurs responsable de la Pininfarina Battista est menée par Rene Wollman, qui agira à titre de directeur du programme des voitures sport après avoir récemment participé au lancement d’une autre machine exceptionnelle, la Mercedes-AMG ONE. Le pilote d’essai et de développement est nul autre que Nick Heidfeld, anciennement de la F1 et maintenant pilote pour l’écurie Mahindra en Formule E.

Photo: Gabriel Gélinas

Cherchant aussi à devenir la voiture électrique la plus désirable au monde, la nouvelle Battista a été présentée en trois couleurs distinctes : bleu ionique, gris satin et blanc pur nacré. Elle sera limitée à une production de 150 unités, toutes assemblées à la main au siège social de Pininfarina à Cambiano, en Italie. Le prix au Canada avoisinerait les 2,5 millions $.

Précisons que Pfaff Automotive Partners de Vaughan, en Ontario, vient d’être nommé distributeur exclusif pour l’Est du Canada. Un autre groupe devrait être annoncé sous peu pour l’Ouest du pays.