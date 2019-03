Volkswagen ID. Buggy : un joli clin d’œil au passé

À l’aube de l’ouverture du Salon de l’auto de Genève, les constructeurs dévoilent déjà leurs véhicules concepts au grand public.

Tel que promis, Volkswagen fera une présence marquée en Suisse avec ceci, le ID. Buggy concept, un « dune buggy » modernisé et entièrement électrique!

Un avant-goût de ce qui s’en vient

Depuis quelque temps, Volkswagen nous parle d’une série de véhicules électriques qu’il commercialisera dans un avenir rapproché sous le nom I.D. L’une d’entre elle est même prévue sur notre marché d’ici la fin de cette année, proposant une autonomie pouvant aller jusqu’à 550 km.

Mais Volkswagen a aussi d’autres plans avec sa nouvelle famille de véhicules électriques, et prévoit élargir la plateforme MEB sur laquelle ils seront assemblés en plusieurs variantes distinctes. Nous l’avons vu avec l’I.D. Buzz, un concept rappelant la toute première fourgonnette Westfalia. Voici maintenant l’ID. Buggy.

Grâce à sa batterie de 62 kWh, ce biplace hors-route destiné aux dunes de sable développe 201 chevaux, un couple de 228 lb-pi et accomplit le 0-100 km/h en 7,2 secondes, tout en offrant à son propriétaire une autonomie de près de 250 km.

Photo: Volkswagen

Mesurant à peine quatre mètres de long et un peu moins de deux mètres de large, l'ID. Buggy concept rappelle les bons vieux dune buggy d’autrefois, alimentés par des moteurs de Volkswagen Beetle. Et comme ses ancêtres, ce concept vient par défaut avec un rouage à propulsion. Toutefois, il serait également possible, selon Volkswagen, de l’équiper d’une transmission intégrale au besoin.

Photo: Volkswagen

Bien entendu, il ne s’agit que d’un exercice de design pour le moment, mais il fait bon de voir Volkswagen s’amuser avec sa prochaine famille de véhicules électriques. Reste à voir si le constructeur aura l’audace d’en faire un véhicule de production.