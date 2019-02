Honda dévoile une étonnante compacte électrique

Peu de temps avant le Salon de l’auto de Genève, Honda présente une voiture conceptuelle qui y sera officiellement dévoilée.

Baptisée e Prototype, ce concept entièrement électrique est défini par Honda comme étant une compacte.

Destinée principalement à la conduite urbaine, la Honda e Prototype propose une autonomie de 200 kilomètres. La charge rapide lui permet de récupérer 80% de sa batterie en 30 minutes. Pour le moment, il s’agit des deux seules données techniques dévoilées par le constructeur japonais.

Sur le plan esthétique, elle reprend certains éléments de l’Urban EV Concept dévoilée en primeur mondiale lors du Salon de l’automobile de Francfort en 2017.

En plus des poignées de porte camouflées dans la carrosserie, on note la présence de caméras qui remplacent les traditionnels rétroviseurs de côté.

Photo: Honda

Le port de recharge est situé au centre du capot avant. Le principe s’apparente entre autres à celui de la Nissan Leaf. Son branchement s’avère souvent plus facile que lorsque le port est situé sur l’aile avant ou arrière du côté du conducteur ou même du côté du passager.

Sur la seule photo de l’habitacle, on remarque, en plus des sièges en tissu, une planche de bord et une console en bois. Bien que quelques boutons et roulettes soient présents, les écrans tactiles dominent.

Photo: Honda

Honda dévoilera plus de détails lors de l’ouverture du Salon de l’auto de Genève, au début du mois de mars. L’équipe du Guide de l’auto sera sur place pour vous rapporter tout ça!