Jetta devient une marque à part entière en Chine

Kia présentera un véhicule électrique «performant» à Genève

2019 sera l’année où l’offre des véhicules électriques se multipliera de façon importante. Les constructeurs coréens présentent actuellement l’offensive la plus marquée en électrification avec l’arrivée en marché du Hyundai Kona électrique et les récents dévoilements des Kia e- Niro et Soul EV. Et n’oublions pas la Hyundai Ioniq, qui …