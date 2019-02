C'est officiel, la Chevrolet Volt n'est plus

L’ultime Chevrolet Volt a été assemblée.

Le tout s’est déroulé le 19 février dernier à l’usine de General Motors située à Detroit. Une brève célébration a eu lieu pour souligner la fin de ce modèle né en 2010.

La Buick LaCrosse a simultanément subi le même sort.

Photo: Buick

Cette nouvelle n’étonne pas. Rappelons qu’en novembre dernier, le constructeur américain a présenté un plan de restructuration dans lequel on pouvait lire que six de ses voitures passaient à la trappe. En plus de la Volt et de la LaCrosse, il était question des Chevrolet Cruze et Impala et des Cadillac CT6 et XTS.

En contrepartie, General Motors vient d’annoncer que la production des Chevrolet Impala et Cadillac CT6 allait être étirée jusqu’à janvier 2020 à l’usine de Detroit-Hamtramck au Michigan.

Sur le marché depuis 2016, la Volt de seconde génération propose une autonomie de 85 kilomètres en mode tout électrique. Un moteur à essence de 1,5 L s'active par la suite pour fournir de l'énergie aux batteries.

Ailleurs autour du globe, elle a entre autres porté les noms suivants : Buick Velite 5, Holden Volt, Opel Ampera et Vauxhall Ampera.

Lors de la première année d’existence du modèle, Chevrolet a vendu 275 exemplaires de la Volt au Canada. En 2018, 3 456 unités ont trouvé preneur. Le modèle a connu un sommet en 2017 avec des ventes totalisant 4 313 exemplaires.

Photo: Chevrolet

Pour les inconditionnels de la mobilité électrique, soulignons que la Chevrolet Bolt EV continue d’être offerte par Chevrolet.

En septembre dernier, Le Guide de l'auto apprenait que le géant américain s’apprêtait également à dévoiler un véhicule utilitaire 100% électrique. Quelques mois plus tard, ce dernier continue de se faire attendre…