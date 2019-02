Mercedes-Benz SLC 2020 : fin de la route

Il semble que les jours de la Mercedes-Benz SLC soient comptés, puisque le constructeur annoncé une variante Final Edition pour le millésime 2020, qui rend hommage à la SLK apparue en 1996.

Cette SLK introduisait son toit rigide escamotable à commande électrique, et pour être s’assurer qu’on remarquait cette compacte grand tourisme, elle était offerte avec une peinture jaune éclatante. La Mercedes-Benz SLC Final Edition sera elle aussi disponible avec cette teinte.

La SLC 300 Final Edition arbore un fini argenté sur son parechoc avant, des jantes AMG de 18 pouces ainsi qu’un fini noir reluisant sur les coques de rétroviseurs et les poignées de porte. Son habitacle reçoit des sièges recouverts de cuir nappa noir et argent ainsi que des surpiqûres et des ceintures de sécurité grises. Équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres produisant 241 chevaux et d’un rouage à propulsion, la Final Edition profite également d’une suspension est abaissée de 10 mm et des freins surdimensionnées avec disques perforés.

L’AMG SLC 43 Final Edition reçoit la peinture jaune et des garnitures noir reluisant, des jantes de 18 pouces au fini mat et le même décor bicolore dans l’habitacle que la SLC 300. La SLC 43 mise sur un V6 biturbo de 3,0 litres développant 385 chevaux et accélère de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.

Il est triste de voir la Mercedes-Benz SLC nous quitter au moment où la BMW Z4 revient sur le marché, bien que la génération actuelle date de 2011. Aucune remplaçante n’est annoncée par le constructeur au moment d’écrire ces lignes, ce qui fort surprenant compte tenu que la SLC figure dans un segment qui comprend la Audi TT et la Porsche 718 Boxster.

Les Mercedes-Benz SLC Final Edition 2020 arriveront chez les concessionnaires au début d’an prochain, mais les prix canadiens n’ont pas encore été annoncés.