Je recherche une vieille voiture « cool » comme la Toyota Tercel SR5 4WD

Bonjour Antoine,

Je suis présentement à la recherche d’un vieux véhicule (genre Toyota Tercel SR5 4WD), que je pourrais acquérir à bon compte et rouler sans craindre de trop nombreuses défaillances. Je souhaite le véhicule spacieux et à boîte manuelle. Vers quel modèle devrais-je me diriger?

Bonjour Anthony,

Il vous faut d’abord être conscient qu’une vieille voiture peut toujours être une source de problèmes. Cela dépend bien sûr de l’entretien qui a été fait, de son état et de son histoire. Maintenant, en admettant que la voiture soit dans une condition décente, il existe quelques options.

Soyez conscients que les véhicules que je vous nomme ici sont difficiles à trouver, mais risquent de tomber dans votre palette de goût. Vous pourriez aussi regarder du côté du marché américain si jamais vous avez le coup de foudre pour l’un ou l’autre de ces modèles.

Alors oui, la Tercel 4x4 est cool. Pas très puissante (62 chevaux), mais extrêmement redoutable en hiver. Inutile de vous dire que la corrosion a tué 99,9% de ces modèles, et qu’un exemplaire en bon état devrait immédiatement faire l’objet d’un traitement antirouille. Il s’agit d’ailleurs d’un point valable pour les autres modèles qui suivent.

Pas de Tercel? Pourquoi ne pas regarder du côté de la Corolla familiale 4WD. Un véhicule tout aussi pratique, un peu plus puissant et confortable, et un véritable tank dans la neige.

Je vous propose ensuite une Subaru Outback ou un Forester de la fin des années 90. Des véhicules fragiles au niveau de la carrosserie, et qui pourraient avoir connu des problèmes de cognement de moteurs, mais qui sont franchement pratiques et amusants. Et la bonne nouvelle, c’est que les pièces se trouvent partout.

Pourquoi pas un Geo Tracker ou un Suzuki Sidekick à quatre portes? Et pour un modèle plus récent, le Suzuki Vitara. Disponibles avec une boîte manuelle, mécaniquement très solides, et dotés d’un système 4x4 très efficace. À privilégier face à un Kia Sportage de première génération, qui ne vaut pas un vieux clou.

Une Toyota Camry ou une Honda Accord familiale? La Camry s’est fabriquée de 1987 à 1996 et l’Accord, de 1991 à 1997. Voilà deux voitures efficaces sur le plan technique, confortables et spacieuses, et qui existent avec la boîte manuelle. Bien sûr, elles sont difficiles à trouver, mais pas impossibles. En revanche, pas de quatre roues motrices dans ces deux cas.

Je termine en mentionnant un modèle indestructible, certes plus moderne, mais drôlement plus facile à trouver. Une Suzuki SX4 Hatchback à quatre roues motrices. Ces petites voitures sont véritablement solides, maniables et amusantes, et composent avec l’hiver comme si elles n’étaient conçues que pour ça. En plus, elles sont résistantes à la corrosion. Vous trouverez des modèles 2007 à 2011 à prix raisonnables. Or, il se pourrait que ce soit juste un peu trop moderne pour vous!

Bon shopping!