Ford introduit un nouvel engin de travail, le Super Duty F-600 2020

Toujours dans le but d’élargir son offre de véhicules commerciaux et d’assurer sa dominance dans le segment, Ford commercialisera une nouvelle variante de sa gamme Super Duty en 2020 qu’elle nommera le F-600.

Entre un pickup et un deux tonnes

Jusqu’à récemment, la gamme de camionnettes Super Duty chez Ford arrêtait au F-550 avant d’empiéter vers les camions deux tonnes des séries F-650 et F-750.

Selon Ford, sa clientèle ouvrière se retrouvait avec un drôle de problème lorsque venait le temps d’équiper ces énormes camions et de les apporter dans un sentier ou un chemin boueux étroit. Pensez, par exemple, aux camions d’entretien d’un ouvrier d’Hydro-Québec qui doit aller réparer un pilon électrique à un endroit éloigné. Un camion deux tonnes est parfois trop gros et maladroit pour un tel emplacement.

Photo: Ford

Aussi, lorsque vient le temps d’ajouter des nacelles et de petites grues aux camionnettes F-550, celles-ci sont parfois incapables de supporter le poids des accessoires. Rappelons-le, le poids nominal brut (PNB) du Ford Super Duty F-550 actuel est classé à 19 500 lb (8 845 kg). Le F-650, quant à lui, est classé à 25 999 lb (11 792 kg). Écoutant les commentaires de ses clients, Ford y a donc vu une niche qu’il pouvait exploiter avec son nouveau F-600.

Ce nouvel engin est essentiellement identique à un F-550 côté mécanique, mais seulement disponible sous la configuration châssis-cabine. On lui a renforcé le châssis et les pneus, lui permettant de disposer d’un PNB de 22 000 lb (9 979 kg), faisant de lui une camionnette commerciale plus costaude que ces concurrents.

Photo: Ford

Disponible avec un rouage à propulsion ou à quatre roues motrices, le Ford F-600 2020 sera alimenté par les mêmes moteurs que le reste de la gamme Super Duty 2020, c’est-à-dire soit un V8 turbodiesel de 6,7 litres, soit un tout nouveau V8 à essence de 7,3 litres. Aucune donnée technique n’a encore été dévoilée au sujet de ces deux moteurs, mais ils seront associés à une nouvelle boîte automatique à dix rapports.

Comme le reste de la gamme Ford Super Duty, le nouveau F-600 2020 arrivera en concession à l’automne prochain. Les spécifications techniques, comme la puissance, le couple et la capacité de remorquage, seront disponibles quelques mois avant sa sortie.