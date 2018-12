Hyundai annonce le prix du Kona électrique 2019

Hyundai Canada a finalement dévoilé le prix de son modèle le plus attendu de 2019, le Kona électrique.

Les automobilistes canadiens devront débourser au minimum 45 599$ pour un exemplaire du Kona électrique, le deuxième modèle entièrement électrique de Hyundai après l’Ioniq.

Le Kona électrique 2019 sera muni d’une batterie de 64 kWh qui lui permet une impressionnante autonomie de 415 kilomètres.

À titre de comparaison, la Chevrolet Bolt EV, dont le prix de base est établi à 46 445$ en 2018, propose une autonomie de 383 kilomètres.

En plus de la variante de base à 45 599$, baptisée Preferred, le Hyundai Kona électrique sera proposé avec une variante Ultimate. Offerte à un prix de 51 999$, cette version plus haut de gamme proposera notamment des sièges en cuir, un écran tactile de huit pouces avec navigation satellite, un système audio de meilleure qualité, des sièges avant ventilés, un toit ouvrant et des phares à LED.

Photo: William Clavey

Même dans sa variante de base, le Hyundai Kona électrique 2019 sera muni de série de sièges avant chauffants, d’un volant chauffant, d’un prise de recharge rapide ainsi que d’un écran tactile de sept pouces à bard, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

Les acheteurs québécois du Hyundai Kona électrique pourront bénéficier d’un crédit gouvernemental de 8000$ dans le cadre du Programme Roulez électrique.