Équilibrage des roues : comment définit-on le calibrage nécessaire?

Une question : comment définit-on le type de calibrage qu'il faut pour tel ou tel véhicule? Existe-t-il un fichier ou un programme déterminant le type de calibrage nécessaire en fonction des marques ou des types?

Essentiellement, l’équilibrage d’une roue se fait en fonction de la répartition inégale du poids de celle-ci ainsi que de celle du pneu qui y est monté. C’est d’ailleurs ce qui cause certaines vibrations lorsque le balancement n’est pas au point. Cette variation de poids sera souvent différente d’un montage de pneu et de jante à l’autre, et ce, même s’il s’agit de modèles identiques. Il est donc difficile de prévoir l’emplacement ainsi que le poids nécessaire des pesées avant d’avoir pris des mesures sur un appareil d’équilibrage. C’est pourquoi il n’existe pas vraiment de données spécifiques en ce sens.

Bien que la quasi-totalité des appareils d’équilibrage possède toujours un mode de calibrage statique (une seule pesée au centre ou sur le rebord intérieur de la roue), le mode dynamique (une pesée de chaque côté de la roue) est choisi par défaut car celui-ci est beaucoup plus efficace. Le seul avantage d’un balancement statique se situe au niveau esthétique étant donné qu’aucune pesée n’est présente sur la face extérieure de la roue. Bien entendu, cette caractéristique est inutile si l’on a affaire à une jante utilisant des pesées collées. Ces dernières seront, dans ce cas, à peine visibles même lorsqu’équilibrées en mode dynamique.