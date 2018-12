Qiantu K50 : une nouvelle supervoiture électrique chinoise débarque en Amérique

En 2020, une nouvelle supervoiture électrique sera produite en sol américain et c’est la Qiantu K50, un coupé électrique conçu par la firme Chinoise CH-Auto. La voiture est le fruit d’une collaboration entre cette dernière et Mullen Technologies, un distributeur de véhicules électriques basé en Californie qui vient de confirmer l’accord de production et de distribution.

La Qiantu K50 profitera d’un groupe propulseur 100% électrique. Afin d’assurer une légèreté supérieure, sa carrosserie est conçue entièrement en aluminium alors qu’on a utilisé de la fibre de carbone dans la composition des différents panneaux. La K50 est un coupé doté de deux moteurs électriques, avant et arrière, de 160 kW qui développent chacun 218 chevaux pour un total de 435 chevaux. On annonce une autonomie de 380 km alors que le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,6 secondes.

Aucun chiffre de production n’a été annoncé, mais la firme mentionne que le carnet de commandes est ouvert et que les unités offertes seront très limitées. À l’instar de Tesla, le véhicule sera vendu uniquement en ligne sans passer par un réseau de concessionnaires.

Si le projet se concrétise, la Qiantu K50 pourrait devenir la première voiture chinoise assemblée aux États-Unis. Le modèle, présenté au dernier Salon de l’auto de Pékin, est déjà en vente en Chine depuis quelques mois et son prix équivaut à environ 110 000 $ US.