Cinq choses à savoir sur la Chevrolet Corvette 2019

La voiture sport porte-étendard de Chevrolet n’a pas beaucoup changé depuis l’introduction de la septième génération pour le millésime 2014, mais quelques déclinaisons se sont ajoutées à la gamme Corvette au fil des ans.

En 2019, on assiste au retour de la monstrueuse Corvette ZR1, plus puissante et plus rapide que jamais. Par contre, les versions plus abordables de la voiture sport sont tout aussi intéressantes en matière de performances pour le prix. Voici quelques faits croustillants de la Chevrolet Corvette 2019.

Une cavalerie de 755 chevaux

Véritable bête de piste, la Chevrolet Corvette ZR1 2019 mise sur un V8 suralimenté de 6,2 litres – code de moteur LT5 – doté d’un compresseur volumétrique plus efficace (52% plus gros que celui de la Corvette Z06 en fait) et un nouveau système d’injection double. Ce V8 produit 755 chevaux et un couple de 715 livres-pied!

La Corvette ZR1 est également pourvue d’ajouts aérodynamiques à la carrosserie pour un meilleur appui au sol ainsi que de radiateurs supplémentaires pour garder le moteur bien au frais. La ZR1 se détaille à partir de 138 595 $ avant les frais de transport et de préparation.

Coupé ou décapotable, peu importe la déclinaison

La Chevrolet Corvette 2019 est évidemment disponible en carrosseries coupé et décapotable. Par contre, l’acheteur peut commander une des deux dans n’importe quelle livrée, que ce soit la version Stingray de base – avec ou sans la suspension Z51 – ou les Grand Sport, Z06 et ZR1 subséquentes.

Photo: General Motors of Canada Ltd.

Toujours sous le soleil

Le coupé dispose d’un toit amovible pouvant être rangé dans le coffre, alors que le toit souple à commande électrique de la décapotable peut être abaissé ou relevé en quelques secondes, et ce, même si la voiture roule à une vitesse allant jusqu’à 50 km/h. Bref, peu importe la Corvette choisie, on peut profiter du soleil!

Connectivité, quand tu nous tiens

La Chevrolet Corvette 2019 est équipée d’un système multimédia avec écran tactile de huit pouces, d’une intégration Apple CarPlay et Android Auto, de la commande vocale Siri Eyes Free ainsi qu’une borne WiFi intégrée (forfait de données en sus). La chaîne audio ambiophonique et le système de navigation sont optionnels, tout comme l’enregistreur de données de performance.

Zéro à 100 km/h en moins de quatre secondes

Avec une puissance de 455 à 755 chevaux, en passant par la version Z06 de 650 étalons, toutes les déclinaisons de la Corvette sont très rapides. Même la Stingray de base peut accélérer de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes, alors que la ZR1 accomplit le même sprint en aussi peu que 2,85 secondes. Pas mal pour un bolide qui se détaille à partir de 65 095 $ avant les frais de transport et de préparation!