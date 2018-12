Nissan GT-R50 by Italdesign : production en série confirmée!

Le constructeur japonais vient de confirmer que la GT-R50 by Italdesign – arborant une carrosserie retravaillée par la firme de design italienne – sera produite en tirage limité.

En effet, seulement 50 unités de ce bolide seront mises en vente pour le monde, et Nissan promet que la carrosserie est presque inchangée par rapport au prototype de la GT-R50 by Italdesign dévoilé au Goodwood Festival of Speed l’été dernier.

Italdesign, basé à Turin, s’occupera d’habiller la voiture qui est basée sur la GT-R NISMO. Les acheteurs pourront choisir la combinaison de couleurs qu’ils désirent, que ce soit pour l’extérieur ou dans l’habitacle.

Aucun changement n’a été annoncé sous le capot. La GT-R NISMO mise sur une V6 biturbo de 3,8 litres produisant 600 chevaux et un couple de 481 livres-pied, une boîte automatique séquentielle à six rapports avec double embrayage et une transmission intégrale.

La Nissan GT-R50 by Italdesign souligne les 50 ans de la GT-R ainsi que les 50 ans d’Italdesign. Chaque copie se détaille à 990 000 euros avant les taxes et les options, ce qui équivaut à environ 1,5 million $ CAN, et les livraisons d’effectueront en 2019 et en 2020. Si cette voiture vous intéresse, rendez-vous sur le site www.gt-r50.nissan pour amorcer le processus de commande.