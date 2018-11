Hyundai Palisade 2020 : le voici!

Il y a quelques semaines, Hyundai nous parlait d’un tout nouveau VUS à huit passagers annoncé pour le Salon de l’auto de Los Angeles. On nous promettait un véhicule luxueux et spacieux, dont le nom est inspiré d’une falaise californienne. Le voici enfin, en grande primeur mondiale.

Plus gros qu’un Santa Fe

Avec le nouveau Hyundai Santa Fe qui ne dispose que de cinq places, le constructeur avait besoin d’un remplaçant à son Santa Fe XL à sept passagers. Inévitablement, c’est ce que le Palisade tentera de faire et affrontera des véhicules comme le Ford Explorer, le Honda Pilot, le Nissan Pathfinder, le Toyota Highlander et le Mazda CX-9, entre autres.

Le Palisade dispose d’une toute nouvelle motorisation exclusive au véhicule. Côté moteur, il recourt à un tout nouveau V6 de 3,8 litres d’une puissance de 291 chevaux et d’un couple de 262 lb-pi, assorti d’une boîte automatique à huit rapports. Un rouage à traction viendra de série avec le rouage intégral HTRAC en option.

Le plus intéressant dans tout ça, c’est que malgré le fait que le Palisade (4 980 mm) soit plus court que presque tous les VUS intermédiaires à trois rangées de sièges, il profite d’un espace de chargement supérieur à ceux de l’Explorer et du Highlander, avec un volume de 1 296 litres derrière la deuxième rangée de sièges. De plus, le constructeur nous promet un dégagement pour les jambes de 1 076 mm, toujours pour la deuxième rangée, ce qui est supérieur aux Highlander, Pilot, Pathfinder et Explorer.

Outre les dimensions, Hyundai parle d’un système nommé « Driver Talk », semblable à celui du Honda Pilot, permettant de converser avec les passagers arrière, incorporant même un mode sommeil, qui coupe le son des haut-parleurs arrière lorsque les passagers dorment.

Rien n’a été dévoilé au sujet de sa date de mise en marché, son prix de vente, ni de sa capacité de remorquage, mais nous serons en Corée dans quelques semaines afin de le mettre à l’essai. Restez donc des nôtres pour plus de détails!