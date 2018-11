Range Rover Evoque 2020 : le voici!

Lorsqu’il fut introduit en 2011, le Range Rover Evoque était l’un des premiers VUS de luxe sous-compacts du marché. Dessiné par nul autre qu’Ian Callum, l’Evoque, avec la F-TYPE, a permis de relancer l’image de Jaguar Land Rover après que le constructeur britannique ait été repris par le groupe indien Tata Motors. Huit ans plus tard, et après un succès commercial plutôt remarquable, on nous propose une toute nouvelle mouture du modèle.

Un bébé Velar

Au premier regard, on jurerait apercevoir un Range Rover Velar miniature tellement ce nouveau Evoque emprunte des traits identitaires à son grand frère, mais n’ayez crainte, car ses proportions de petit VUS sportif demeurent intactes.

En toute honnêteté, cette ressemblance au Velar ne nous déçoit pas du tout, car à nos yeux, il est l’un des VUS les plus attrayants du marché. Outre sa nouvelle robe, le nouveau Evoque héritera de la toute nouvelle plate-forme Premium Transverse Architecture du constructeur, ce qui promet d’augmenter l’espace de l’habitacle et du coffre de six pour cent, sans que le véhicule n’ait besoin d’être allongé.

Côté motorisation, la grande nouvelle sera l’ajout d’un minisystème hybride de 48 volts – une première pour l’Evoque – associé à un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, promettant une puissance totale de 296 chevaux. Les déclinaisons d’entrée de gamme se verront alimentées par le même moteur – sans l’ajout de l’électrification – pour une puissance de 246 chevaux. Une boîte automatique à neuf rapports viendra compléter le tout, ainsi qu’une transmission intégrale de série.

On remarque également un habitacle hautement modernisé, incorporant des éléments de design au Jaguar I-PACE, comme notamment la console centrale flottante presque entièrement tactile.

Pour le moment, le prix de vente et la date de sortie officielle n’ont été dévoilés pour le marché nord-américain. On ignore aussi si les déclinaisons trois portes et cabriolet continueront au sein de la gamme, mais Jaguar Land Rover déclare que plus de détails seront annoncés au sujet de ce nouveau Evoque lors du Salon de Chicago 2019 au mois de février.