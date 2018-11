Quel véhicule choisir pour une famille qui fait beaucoup de route?

Bonjour, nous sommes une famille de quatre personnes, dont deux jeunes enfants. Nous avons surtout besoin d’un véhicule qui a de l’espace (autant dans le véhicule que dans le coffre), puisque notre parenté habite loin, et donc nous roulerons beaucoup. Quels sont vos conseils?

Bonjour Marie-Ève,

Avec deux jeunes enfants, vous pouvez opter pour un VUS compact. Ces véhicules s’avèrent confortables, procurent un espace de chargement plus qu’adéquat et leur consommation d’essence est intéressante.

En consultant notre section des Meilleurs achats 2019 dans la catégorie des VUS compacts, vous trouverez nos choix favoris, dont le Mazda CX-5, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson et le Kia Sportage.

Si vous prévoyez garder le véhicule durant une longue période, vos enfants grandiront et nécessiteront plus d’espace pour les jambes. Un VUS de taille intermédiaire procurera plus d’espace, avec une facture d’essence un peu plus élevée. Enfin, si vous devez transporter beaucoup de bagages et d’équipements lors de vos voyages pour visiter la famille, une fourgonnette sera tout indiquée, car ce sont les véhicules les plus polyvalents sur le marché.

Merci de votre intérêt envers le Guide de l’auto!