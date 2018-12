Fêtes et alcool : Pour que le party se termine bien...

Les Fêtes sont à notre porte. C’est facile à voir. Les magasins sont décorés depuis déjà presque deux mois, les sapins sont montés, les maisons sont illuminées, les partys de bureau ont commencé… et les barrages routiers aussi.

Depuis déjà quelques dizaines d’années, la conduite avec facultés affaiblies se solde par une sanction en vertu du Code criminel et du Code de la sécurité routière. Évidemment, quiconque possède un minimum de lucidité ne conduit pas dès qu’il (elle) a consommé le moindrement. Prenant en considération que certains humains ont déjà peu de lucidité à jeun, il devient vite évident qu’une fois que les vapeurs d’alcool auront fait leur effet sur le cortex frontal, c’est l’anarchie mentale. Certains se mettent même à penser qu’ils conduisent mieux en état d’ébriété. Si jamais vous en arrivez à ce constat (ou si vous commencez à trouver que vous chantez bien), cessez immédiatement de boire.

Car il est écrit dans la loi de Murphy que c’est quand vous serez en état d’ébriété que vous croiserez un barrage routier, que votre voiture se mettra à « tirer » à droite et ensuite à gauche sans raison, que l’arrêt obligatoire apparaitra à la dernière seconde et que les autres véhicules rouleront trop lentement, vous obligeant à les dépasser par la gauche avec votre voiture qui tire à droite.

On rit, mais c’est pas drôle

Dans la réalité, les conséquences sont nettement plus dramatiques que dans un jeu vidéo. Perdre son permis de conduire peut entraîner des problèmes au niveau du travail et de la vie personnelle. Mais ce n’est rien comparé à vivre avec le remord d’avoir tué quelqu’un ou de l’avoir handicapé à vie. La prison, ça vous tente?

Si vous avez abusé des plaisirs de la bouteille, il y a plusieurs alternatives : vous couchez sur place, trouvez un chauffeur désigné, appelez Nez Rouge, Point Zéro 8, ou un taxi ou encore marchez. Il y a aussi la banquette arrière d’une voiture de police. Ça ne coute rien sur le coup et on vous fournit même un jeu où il faut souffler dans une machine. Et mieux vaut ne pas refuser de participer à ce jeu...

Bref, si vous voulez demeurer maitre du jeu, ne conduisez pas en état d’ébriété. Vos Fêtes n’en seront que plus agréables… pour vous et vos proches. Pour plus de renseignements, cliquez ici AVANT de boire.

Joyeux temps des fêtes!